静岡県裾野市はコロナ禍に発令した「財政非常事態宣言」について、財政状況の安定性が確保できたとして、宣言の解除を2月13日発表しました。村田悠市長は持続可能な街を形成していくと今後の方針を示しました。 【写真を見る】静岡・裾野市が「財政非常事態宣言」を解除 コロナ禍で「財政調整基金」約50億円減少も…最低額10億円を15年下回ることないと判断 ＜裾野市 村田悠市長＞ 「今後15年間にわたって財政調整基金残高と実