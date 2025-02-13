裁判のやり直しで無罪が確定した袴田巖さん(88)の弁護団は無罪判決に対し、「強い不満」などとした検察の談話について名誉毀損で訴えを起こす方針を固めました。「無罪が確定した袴田さんを犯人視している」と指摘しています。 【写真を見る】「無罪になった人を犯人視するのは名誉毀損になりかねない」検事総長談話めぐり袴田巖さん弁護団が国を提訴へ 国家賠償求める裁判も 袴田さんは1966年、静岡県旧清水市(現静岡市清水区)