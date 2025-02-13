静岡県熱海市の初島では、地元の漁師が営む食堂を中心に旬な食材を使った自慢の丼で観光客をもてなす「初島漁師の丼合戦」が開かれています。 【写真を見る】ぜひ食べたい絶品丼の数々 ＜観光客＞ Q何食べるか決めているか 「まだ、行ってから」 Q食べてみたいものは 「やっぱり、マグロ！」 観光客が船で向かっているのは熱海市の離島・初島。この初島を舞台に、先週末から始まったのが「初島漁師の丼合戦」です。このイ