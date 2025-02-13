県警少年捜査課と戸部署などは１３日までに、強盗致傷の疑いで、県内出身で住所不定、無職の男（２１）＝傷害容疑で逮捕＝と横浜市旭区、商品仕分作業員の男（２１）＝同＝ら４人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは、ともに相模原市南区に住む建設作業員の少年（１７）＝強盗致傷などの容疑で逮捕＝と高校１年の少年（１５）。４人の逮捕容疑は、共謀して昨年１１月１８日午前５時１０分ごろ、横浜市西区西平沼町の路上で、出