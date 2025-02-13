香港の世論調査機関「香港民意研究所」は13日、自費による全ての調査活動を無期限で停止すると発表した。研究所の閉鎖も検討するとしている。元幹部が香港国家安全維持法（国安法）違反の疑いで指名手配され、警察の捜査を受けていた。捜査が研究活動に影響を与えた可能性がある。【写真】中国深センのケーキ店にできた行列。多くが香港からの客だった=2024年6月22日午後、小早川遥平撮影香港民意研究所は香港大学の世論調査部