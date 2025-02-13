ＮＨＫ大阪放送局は１３日、同局制作の朝の連続テレビ「おむすび」の撮影が１１日にクランクアップしたと報告。主演を務めた橋本環奈のコメントを発表した。同番組は、管理栄養士となったヒロイン・米田結（橋本環奈）が、激動の平成・令和を家族たちとどう生きていくのかを追う青春グラフィティだ。クランクアップ用に作られた『おむすび』のダイジェスト映像を見た橋本は「涙涙のシーンや、笑い合う日常のシーンなど、この