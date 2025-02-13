国内外で人気のキャラクター・ドラえもんが１３日、大阪・ユニバーサルスタジオジャパン内で行われた４Ｄアトラクション「ドラえもん４―Ｄアート・アドベンチャー」（１４〜８月１７日）のセレモニー＆プロダクト先行取材会に参加し、ゲストの子どもたちとふれあった。同アトラクションは、同社とドラえもんの４度目のコラボレーションで初めてのシアター企画。３月７日から劇場公開されるドラえもんシリーズ４５周年作品「