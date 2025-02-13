こちらは「りゅう座（竜座）」の方向約5億9000万光年先の銀河「NGC 6505」です。注目は、ぼんやりと輝くNGC 6505の中心部分。よく見ると、芯のように明るい部分を取り囲むリング状の輝きが写っていることがわかります。【▲ 欧州宇宙機関（ESA）のEuclid（ユークリッド）宇宙望遠鏡が撮影した銀河「NGC 6505」。中心部分を取り囲むリングはアインシュタインリングと呼ばれるもので、重力レンズ効果を受けてゆがんだ遠方銀河の像（C