お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年2月に開始した定番企画「1人賛否」が1周年を迎え、登場回数ランキングを発表した。動画冒頭「1人賛否、1周年で〜す！」と切り出した上で「2月18日に1人賛否がちょうど1周年を迎えるらしいですよ。1年間ほぼやりました」と続けた。合計の動画本数は48本、賛否したニュースは435個、総再生回数4500万回、平均再生回数が約94万回だという。3位か