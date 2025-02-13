13日、俳優の松井玲奈さんが、映画『EARTHBOUND』の上映記念パーティーに登場しました。【写真を見る】【松井玲奈】地元・愛知への思いを語る「もっと盛り上げていける力になれたら」映画『EARTHBOUND』は、先進国による廃プラスチック問題に立ち向かうケニアの女性を描いたドキュメンタリー作品。 松井さんは“学校の授業やいろいろな場面で環境問題に触れることはあっても、自分の手には届かない大きなものだと思っていまし