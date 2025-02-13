女優永野芽郁（25）が13日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。永野は「トリスハイボール#おうち飲みのお供に」とコメントし、トリスハイボールの缶を手にしたショットを投稿。色鮮やかな赤いニットワンピースを着用している。この投稿にフォロワーからは「可愛いすぎるよ店頭やテレビで見れるの楽しみ」「お酒CM待ってたー！」「ずっとずっとお酒のCMに出演されるのを楽しみに待ってました」「大好きな芽郁ちゃんが、つい