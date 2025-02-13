2021年の東京五輪空手女子形で銀メダルを獲得し、2024年5月に現役を引退した清水希容さんが、13日までに自身のインスタグラムを更新。美しい近影に反響が集まっている。【別カット】美女空手家のかわいすぎる笑顔清水さんは「素敵な出会い」とつづり、自身が出演したYouTube番組から衣装姿のオフショットを公開。写真には、フリルの白トップスと黒のワンピースを組み合わせた上品なコーデの彼女のかわいらしい笑顔が収められて