近所の人とのかかわりは、日々の生活において避けて通れないもの。しかし、ときにはその関係が思わぬトラブルを引き起こすことがあります。今回は、ご近所トラブルの賢い解決法を紹介します。【トラブルの原因を正確に把握する】トラブルに直面したら、まずはその原因を正確に把握することが重要です。問題行動を取った近所の方と、直接的な対話を通じて、誤解がないか冷静に確認しましょう。【穏やかな対話で理解を深める】問題提