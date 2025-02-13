バレンタインデーにあげる定番といえば、なんといってもチョコレート！……ですが、近ごろではどんどん多様化も進んでチョコレート以外のお菓子をプレゼントする人も増えています。また、ホワイトデーのお返しにお菓子をもらう人もいると思いますが、一説によるとバレンタイン・ホワイトデーに渡すお菓子にはそれぞれ「意味」があるというのです。【ランキングで意味をチェック】バレンタインデーとホワイトデー、秘めたる想いを伝