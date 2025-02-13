アドベンチャーは、2025年6月期中間決算（2024年7月〜12月）を発表した。純利益は8億7,000万円だった。収益は126億5,300万円、営業利益は15億1,600万円、税引前利益は14億4,300万円、中間利益は8億6,200万円だった。いずれも前期比で大幅に伸長した。第3四半期からは海外でのマーケティング活動を開始し、b企業買収の積極的な検討を再開する。成長が見込めるeSIM事業の提携先を検討し、今期中に販売を開始する。通期の業績予想は据