王子ネピアは、「ネピア 鼻セレブティシュ」ブランドとバンダイ ベンダー事業部が展開するカプセルトイブランド「ガシャポン」とのポーチコレクション第2弾を実施する。「nepia 鼻セレブ ポーチコレクション2」（全7種）が、2月第3週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズに登場する。同商品は、保湿ティシュ「ネピア 鼻セレブティシュ」