「ミカド珈琲 カフェティラミス」セブン−イレブン・ジャパンが、ミカド珈琲商会監修のコラボレーション企画デザート・第3弾として「ミカド珈琲 カフェティラミス」を、2月16日から長野県を中心とするエリアのセブン−イレブンで限定発売する。「ミカド珈琲 カフェティラミス」は、上層にはティラミスムース、ホイップ、ココアスポンジにコーヒーシロップを染み込ませ、下層にはコーヒーゼリーをトッピングすることで、味・食感の