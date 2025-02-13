元迷惑系YouTuberのへずまりゅうこと原田将大（以下、へずま）さんが2月10日、自身のX（旧Twitter）で投稿を更新。大きな話題を呼んでいる物価上昇について、物申す内容を投稿しました。 【実際の投稿：へずま、米の価格高騰に物申す】「嘘だと思ったら本当だった」へずまさんは、「米が5kgで5000円って嘘だと思ったら本当だった。。。農水省は高騰の理由を曖昧にせず説明してもらえますか？」と訴え、続けて「これ国民は死活問題