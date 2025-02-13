バンダイ キャンディ事業部は、東ハトが製造・販売する菓子「ポテコ」とバンダイナムコグループの『機動戦士ガンダム』がコラボレーションした新商品、「ガンダムポテコ」(オープン価格)を2月3日より全国量販店の菓子売場等で発売する。ガンダムポテコ(商品イメージ)「ガンダムポテコ」は、1973年から発売され国民的菓子として永く愛され続けるポテコと、1979年から放送をスタートさせ日本を代表するロボットアニメの1作となった『