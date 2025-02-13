大阪・関西万博の会場で行う人気スマートフォンゲーム「ポケモンGO」のイベントのイメージ大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は13日、人気スマートフォンゲーム「ポケモンGO（ゴー）」のイベントを会場内で実施すると発表した。会期の4月13日〜10月13日に遊べる。万博を意味する「EXPO」にちなんだキャラクターが出現しやすくなる。会場内では、立体的に再現したポケモンを数カ所に設置。記念撮影を楽しめる他、その