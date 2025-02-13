コメの価格高騰を受けた備蓄米の放出量について、農林水産省が最大21万トンとする方針を固めたことがわかりました。政府はコメの高騰を受け、流通の円滑化を目的に初めて備蓄米を放出する方針で、その概要を14日に発表することにしています。こうしたなか、関係者によりますと、農林水産省は放出量について、備蓄されているおよそ100万トンの2割にあたる最大21万トンとの方針を固めたということです。去年、コメの生産量はおととし