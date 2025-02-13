大手電機メーカー各社の労働組合は13日、今春闘での要求書を会社側に提出した。賃金体系を底上げするベースアップ（ベア）は、どこも月1万7千円を求めた。月1万3千円だった前年を上回り、現在の要求方式となった1998年以降の最高水準を2年連続で更新した。各組合のベア要求額は、産業別組織の電機連合（組合員数約58万4千人）が定めた目標に沿った。例年、大手の労組が要求額をそろえる「統一交渉」が慣例となっている。パナ