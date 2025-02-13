2月13日 投稿 MenaRD選手 格闘ゲームのプロゲーマー・MenaRD選手が2月13日、同じく格闘ゲームのプロゲーマーであるウメハラ選手に対し、10先（10本先取の対戦）を申し込むポストを自身のXアカウントに投稿した。 MenaRD選手は、カプコン主催の公式世界大会「Capcom Cup 2017」や「Capcom Cup IX」をはじめ、「EVO Japan 2024」など大型大会の優勝経験がある強