日産「セレナ オーテックスポーツスペック」登場！日産のグループ会社である日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2024年10月3日、ミニバン「セレナ」のプレミアムカスタムモデル「AUTECH（オーテック）」に、よりスポーティな専用チューニングを施した「AUTECH SPORTS SPEC（オーテックスポーツスペック）」を発表しました。販売店ではどんな反響があるのでしょうか。スポーティな走り！日産 「セレナ オーテック ス