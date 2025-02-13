「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）2月12日（水）の放送は、ダイアン・津田篤宏率いる「津田軍団」のライス・関町智弘、学天即・よじょう、ツートライブ・周平魂がご来店。結束の固い軍団かと思いきや、その実態は！？【動画】水ダウ「名探偵津田」で環境激変！俳優やプロ野球選手も参加の“ダイアン津田軍団”津田売り込み企画「津田軍団」今回は「どうしても軍団で出たい」という津田の売り込みで来店。関町は津田が東