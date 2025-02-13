話題沸騰のTVアニメ『ダンダダン』が、プチラマEXになって登場！高再現度、オカルティックパワー全開の魅力あふれるスタチューフィギュアをお手元で楽しんで！☆クールで妖艶なポージングを楽しめるプチラマEXイメージ（写真8点）＞＞＞本作は、累計発行部数800万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸の人気漫画。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生