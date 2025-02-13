フリーアナウンサーの垣花正（53）が13日、番組MCを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。かぶっているかつらの耐久性について語った。普段からかつらを愛用している垣花。この日は全国的に強風に見舞われたことから、「ジョナサン、かつら大丈夫でしたか？」と黒船特派員のジョナサン・シガーに尋ねた。冗談を受け、ジョナサンは「僕、まだかつらじゃないんですよ。地毛なんですよ」と苦笑。「逆に