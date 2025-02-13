小学生がプレゼントにもらったニンテンドースイッチを盗んだとして、48歳の男が逮捕されました。【画像】事件はクリスマスに発生誕生日プレゼントのスイッチが…■狙われたクリスマスプレゼント事件があったのは去年12月25日のクリスマス、横浜市の公園です。被害にあった小学4年生（10）と2年生（8）は、公園で遊んでいた際、ゲーム機やゲームソフトをベンチに置いていたといいます。クリスマスプレゼントにもらったば