Vieonが展開する、インナーブランド｢momoful(モモフル)｣では、ブランドで大人気の｢momoful おりもの吸水ショーツ elegant｣より、待望のサニタリーバージョンを追加し、2025年2月10日より発売いたしております。光沢感のある上品なレースを使った、大人気のおりもの吸水ショーツに、サニタリーバージョンが新登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 人気のおりもの吸水