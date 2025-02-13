静岡県焼津市は2月12日に提供した中学校の給食にチャバネゴキブリが混入していたと、13日発表しました。いまのところ、その他の混入や体調不良を訴える生徒はいないということです。 焼津市によりますと、虫の混入が見つかったのは、焼津市大井川町の中学校の給食で提供された「ミートソース」にあわせる「袋入りめん」です。12日に生徒が口を付ける前に、体長約2～3センチのチャバネゴキブリを見つけ、担任教