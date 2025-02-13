元阪神・関本賢太郎氏の長男の勇輔捕手（２２）は、大学中退の挫折を経て再びＮＰＢの舞台を目指している。現在は社会人野球チーム「ＳＵＮホールディングスＷＥＳＴ」で３年目を迎え、捕手として活躍。「第一はプロ野球選手にとにかくなること。今はそこしか見ていない」と力を込めた。履正社時代の２年夏は背番号「１２」でベンチ入りして全国優勝を経験。その後は主将も務めて正捕手としてマスクを被り、プロ注目選手として