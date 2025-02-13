ＮＨＫの人気番組「サラメシ」（木曜、後８・１５）が番組改編にともなって本年度末で終了することが１２日、発表され、ネット上では「サラメシ」がＸのトレンド入りするなど、「サラメシロス」とも言える声が相次いでいる。２０１１年に始まった「サラメシ」はさまざまな職業・職場で働く人のランチを主役にそれぞれの働き方やあるある、喜怒哀楽を描く番組。軽妙な中井貴一のナレーションにも人気が集まっていた。終了発表を