ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、2月13日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。厚生労働省が利用者負担を引き上げる方針で、それに反対する癌患者らとの溝が取り沙汰される、高額療養費制度について解説した。 長野智子「まず高額療養費の負担増、具体的にはどんな内容なのか教えてください」