¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ÉÔÀµ¤Ê·ÚÌý¤ò¼è°ú¤·¤ÆÃ¦ÀÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÌýÀ½ÉÊÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÎÃË¤é5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÃÏÊýÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÌýÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÇ®ÅÄÄÌ¾¦¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼ÔÅÄÃæÀÅÉ×ÍÆµ¿¼Ô(76)¤é5¿Í¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÄÃæÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤Ï¤ª¤È¤È¤·6·î¤«¤éµîÇ¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÎ»ö¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¡¢¼Ö¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¦ÌÜÅª¤Ç·ÚÌý¤È¾Î¤·¤ÆÅôÌý114¥­¥í¥ê¥Ã¥È¥ë¤ò±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Åô