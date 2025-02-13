“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDINO（ディノ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」（毎月第2週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。2月10日（月）の放送では、生徒（リスナー）が書き込んでくれた“2択の質問”に、DINOが答えていくコーナーを実施しました。SEVENTEENDINO：それでは今夜の授業（放送）内容を発表し