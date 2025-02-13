２月２３日に行われるフェブラリーＳ・Ｇ１（東京、ダート１６００メートル）に登録しているセラフィックコール（牡５歳、栗東・寺島良厩舎、父ヘニーヒューズ）は、現時点の出走馬決定順で除外対象で、このまま出走がかなわなければマーチＳ・Ｇ３（３月３０日、中山・ダート１８００メートル）か、アンタレスＳ・Ｇ３（４月１９日、阪神・ダート１８００メートル）に向かう。キャロットクラブが１３日、ホームページで発表した