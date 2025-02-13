欧州株総じて堅調英株は逆行安強い英ＧＤＰ発表で利下げ観測やや後退 東京時間19:47現在 英ＦＴＳＥ100 8735.58（-71.86-0.82%） 独ＤＡＸ22443.68（+295.65+1.34%） 仏ＣＡＣ40 8128.77（+86.58+1.08%） スイスＳＭＩ 12856.51（+142.61+1.12%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:47現在 ダウ平均先物MAR 25月限44476.00（+14.00+0.03%） Ｓ＆