NEWSの小山慶一郎（39）妻、ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子（38）が13日、第1子妊娠を発表した。過去のメンバーも含めてNEWSでパパとなるのは小山が初めて。小山は昨年3月に宇野との結婚を発表。10日前にメンバーの加藤シゲアキ（37）が一般女性とのゴールインを報告したばかりで“コヤシゲ”の絆にファンから大きな反響が上がっていた。料理研究家でタレントの実姉みきママこと藤原美樹（44）は3児のママ。