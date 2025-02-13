2024年8月の台風で記録的な大雨となった大分県国東市では川の水位を調整する可動ぜきが正常に作動せず、住宅などの浸水被害が発生しました。 原因について、県は13日、業者の施工ミスだったと発表しました。 大分県提供 2024年8月の台風10号の影響により、県内は記録的な大雨となりました。 こうした状況の中、当時、国東市の武蔵川では水位を調整するために設置されている可動ぜきが正常に動かず、周辺の住宅