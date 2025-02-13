結婚を見据えてすぐに同棲を開始した衝撃の不貞発覚。親友から「いい人」と紹介された夫との出会い／それでも家族を続けますか？（1）親友からの紹介でワリ太と出会い、トントン拍子に同棲から結婚へと向かったねむ。価値観も合うし、優しくて穏やか。そんな夫を「最高の男性」だと思い、惚れ込んでいました。しかし結婚から1年が経ち、待望の妊娠が判明すると、夫の本性が少しずつ見え始めます。妊婦となったねむに寄り添う気配は