自民党の河野太郎前デジタル相が13日、社会保障改革をテーマに勉強会を立ち上げた。昨年の総裁選で惨敗後、役職を自ら志願するなど、再起に向けてもがいている。河野氏は勉強会の初会合で、政府の年金改革案について「党でも中身についていけず、議論になっていない」と疑問を投げかけた。ただし、出席議員は約15人のみにとどまった。河野氏は過去3回の総裁選に出馬し、2021年は岸田文雄前首相との決選投票まで進んだ。だが