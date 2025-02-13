カネボウ化粧品が展開する日やけ止めブランド「ALLIE（アリィー）」は、"UVヘアカラーロックバーム"「アリィー クロノビューティ UV ヘアカラーラスティング＆スタイリング バーム」を2025年2月8日に発売しました。とろけるバームオイルが髪1本1本コーティング「アリィー クロノビューティ UV ヘアカラーラスティング＆スタイリング バーム」は、ヘアカラーの退色の原因となる紫外線ダメージから髪を守り、美しい髪色をキープして