ヒップホップクルー KANDYTOWNに所属するラッパー IOが、5thアルバム『JUST ALBUM』を今春リリースする。 （関連：WONKがChara、m-flo、bird、IOら豪華ゲストと共演『WONK’s Playhouse』から感じたバンドの本質） 今作には、本日2月13日に出演した『VALLAD presents “RYDE ROMANCE”』にて披露された新曲「1942」も収録予定となっている。 また、今作を携えた日本武道館単独公演『JUST SHOW』の開