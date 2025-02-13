■東北地方 【写真を見る】早期天候情報19日から各地で低温や大雪に寒波はかなり長く、平年比300％以上の雪が降る地域も…東北・北陸・関東甲信・東海・近畿・中国地方の今後の予報を詳しく気象庁 大雪に関する早期天候情報（東北地方） 令和７年２月１３日１４時３０分 仙台管区気象台発表 東北日本海側２月１９日頃から大雪 大雪の基準：５日間降雪量平年比１８２％以上 東北地方では、１８日頃から冬型