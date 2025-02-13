※2月21日、東証グロース市場に上場予定のブッキングリゾート [東証Ｇ]は13日、公開価格を発表した。 ●ブッキングリゾート 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：2月21日 事業内容：旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業 及び直営宿泊事業 公開価格：1240円 仮条件：1200円～1240円 想定発行価格：1200円 上場時発行済み株式