Image: cheero VRヘッドセット（もしくはスマートグラス）を使っている皆さんの悩みといえば、やはり「バッテリー」じゃないでしょうか。内蔵バッテリーだけだと2、3時間でバッテリーがなくなっちゃいますし、モバイルバッテリーを接続すれば、かさばってジャマになる（特に動き回るタイプの方は）。そんなVRヘッドセットのバッテリー問題を解決すべく、cheeroが世に放ったのが首掛け式モバ