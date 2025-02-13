パナソニックは、ブルーレイディスク（BD）レコーダー「ディーガ DMR-2W203」など2モデルを2025年2月中旬に発売する。ネット動画のような「プレビューサーチ」無料のスマートフォンアプリ「どこでもディーガ」に対応し、外出先で録画予約ができるほか、録画済みの番組や放送中の番組、写真や音楽の視聴が可能。自宅以外でも空いた時間で好みのコンテンツを楽しめる。「ドラマ・アニメ1クール自動録画」機能を搭載。ジャンルはドラ