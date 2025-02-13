◇フィギュアスケート・冬季アジア大会（2025年2月13日中国・ハルビン）SP首位の坂本花織（シスメックス）はフリー2位の136・87点を出し、合計211・90点で銀メダルだった。後半のジャンプで転倒するなどミスがあり、逆転を許した。吉田陽菜（木下アカデミー）はSPに続きフリーも3位の136・44点、合計205・20点で銅メダル。SP2位のキム・チェヨン（韓国）がフリートップの147・56点を出し、合計219・44点で金メダルを獲得し