お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（59）が13日に更新されたCBCテレビの情報バラエティー「太田×石井のデララバ」（水曜後7・00）公式YouTubeチャンネルに出演し、悩める若者にアドバイスを送った。高校3年生の視聴者から「大学生になったら自分探しの旅に出たいと考えています。人と違った個性のある人間になるには、どうしたらいいでしょうか?」といった質問が寄せられた。これに太田は「やめた方がいい。“自分探しの旅