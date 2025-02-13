囲碁の第49期棋聖戦7番勝負の第4局は12、13の両日、静岡県熱海市で打たれ、挑戦者の井山裕太三冠（35）＝王座・碁聖・十段＝が316手で一力遼棋聖（27）＝名人・天元・本因坊との四冠＝に黒番4目半勝ちし、対戦成績3勝1敗でタイトル奪回にあと1勝と迫った。第5局は26、27日に千葉県勝浦市で行われる。